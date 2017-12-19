В Украине из-за непогоды задерживаются 30 пассажирских поездов

В связи с непогодой задерживаются 30 пассажирских поездов на 25 минут, а поезда Киев - Ивано-Франковск и Хмельницкий - Москва задерживаются более чем на час. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Укрзализныця".

Читайте такжеСнежный коллапс: Киев сковали 10-балльные пробки (карта)

"По состоянию на 5:00 19 декабря из-за непогоды задерживаются 30 пассажирских поездов. Среднее время задержки - до 25 минут. Только два поезда, Киев - Ивано-Франковск и Хмельницкий - Москва, задерживаются более часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализниця" активизировала свои усилия, чтобы движение поездов не прекратилось и, несмотря на значительные осадки, все поезда курсируют.

"Укрзализныця" полностью контролирует ситуацию с движением пассажирских и грузовых поездов. Работа по очистке путей, перегонов, стрелочных переводов продолжается круглосуточно - ночью работало 1492 железнодорожника. Также на Львовской железной дороге ночью работала одна снегоочистительная путевая машина. В общем от снега было очищено 3049 стрелочных переводов и 255 пассажирских платформ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что почти 2400 пассажирских вагонов из 2900 оборудованы электрообогревом, другие отапливаются углем.