Fiat не откажется от покупки Chrysler

9 июня итальянский автопроизводитель Fiat заявил, что по-прежнему рассчитывает на покупку американского Chrysler, несмотря на решение Верховного суда США, наложившего временный запрет на сделку.

Представитель Fiat заявил, что компания по-прежнему нацелена на альянс с Chrysler «даже после 15 июня».

По достигнутой ранее договоренности, итальянская компания может отказаться от сделки, если до этой даты план реструктуризации Chrysler не будет одобрен властями США. Американский автопроизводитель подал заявление о банкротстве в конце апреля 2009 г. 31 мая суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке одобрил план по спасению компании, предусматривающий продажу 20% акций итальянскому Fiat c возможностью впоследствии увеличить долю. 8 июня Верховный суд США наложил временное ограничение на сделку по иску группы американских пенсионных фондов, выступающих против объединения с Fiat, сообщает "Коммерсант.ru" со ссылкой на AFP.