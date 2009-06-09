MOL не покинет рынок контейнерных перевозок

Японская судоходная компания Mitsui OSK Line (MOL) не планирует покидать рынок контейнерных перевозок. Таким образом, компания опровергла информацию о том, что MOL расстается с контейнерным бизнесом, сообщает Рortnews со ссылкой на Cargonewsasia. В заявлении компании говорится, что интервью финансового директора компании Кеничи Йонетани Reuters было «неправильно интерпретировано».

Йонетани сказал, что контейнерный бизнес в большей степени подвергнется удару вследствие убыточных ставок и падения объемов. Однако при этом он пояснил, что «только диверсифицированные судоходные компании, которые предоставляют широкий спектр услуг, в том числе и контейнерные перевозки, смогут выжить», и что, хотя MOL могла бы покинуть рынок контейнерных перевозок, это лишь вариант, который в нынешних условиях компания не считает целесообразным.

Напомним, контейнерное подразделение MOL принесло компании убыток в размере $215,9 млн в 2008/09 финансовом году. До марта 2010 года убытки от контейнерного бизнеса могут составить еще $202,7 млн. MOL прогнозирует прибыль в текущем финансовом году в размере $810,8 млн при учете чартерных ставок в размере $25,5 тыс.

Mitsui O.S.K. Lines – японская судоходная компания с уставным капиталом 65,35 млрд иен, разделенным на 1 млрд 206 млн акций. Компания насчитывает более 102 тыс. акционеров. Основные акционеры – 10 японских банков. Штат – 892 человека. Флот компании составляют 845 судов общим дедвейтом более 54 тыс. тонн.