Власти Житомира на период снегопада ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город

Власти Житомира ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город на период снегопада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, такие меры введены сегодня временно на период непогоды.

«Вместе с тем движение на всех мостах Житомира проходит в штатном режиме», - сказано в сообщении.

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Также, согласно информации Службы автодорог в Житомирской области, во избежание заторов сегодня с 9:00 утра временно ограничено движение для грузового и крупногабаритного транспорта по автодороге «Киев-Чоп» в пределах Житомирской области.

«Места отстоя транспортных средств на период введения ограничений указаны на сайтах «Укравтодора», Службы автомобильных дорог в Житомирской области, СМИ и информационных щитах. О снятии введенных ограничений будет сообщено дополнительно», - добавили в Службе автодорог области.