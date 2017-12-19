Сильный снегопад: в столичных аэропортах отменили часть рейсов (видео)

Из-за сильного снегопада в столичных аэропортах отменены часть рейсов, сообщает ТСН.uа.

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"Вылеты задерживаются от 30 минут до 5 часов. Из аэропорта "Киев", где не успели вовремя расчистить взлетную полосу, часть рейсов перенесли в "Борисполь", - говорится в сообщении.

Выезжая в аэропорт, стоит проверить расписание отлетов и прилетов, потому что ситуация меняется ежеминутно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. В частности, центр циклона переместится на север Украины - там ожидаются снегопады.