Сильный снегопад: в столичных аэропортах отменили часть рейсов (видео)
12:11, 19 декабря 2017Транспорт/Связь
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Выезжая в аэропорт, стоит проверить расписание отлетов и прилетов, поскольку ситуация меняется ежеминутно.
Столица стала заложницей неожиданного снегопада / фото УНИАН
Из-за сильного снегопада в столичных аэропортах отменены часть рейсов, сообщает ТСН.uа.
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"Вылеты задерживаются от 30 минут до 5 часов. Из аэропорта "Киев", где не успели вовремя расчистить взлетную полосу, часть рейсов перенесли в "Борисполь", - говорится в сообщении.
Выезжая в аэропорт, стоит проверить расписание отлетов и прилетов, потому что ситуация меняется ежеминутно.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. В частности, центр циклона переместится на север Украины - там ожидаются снегопады.
Из-за сильного снегопада в столичных аэропортах отменили часть рейсов
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