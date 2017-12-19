На Житомирщине из-за непогоды за сутки спасатели изъяли из снежных заносов 73 транспортные средства (фото)

За сутки на Житомирщине из-за непогоды спасатели изъяли из снежных заносов 73 транспортные средства, в том числе - два маршрутных автобуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, из-за ухудшения погодных условий, связанных с интенсивными осадками, в течение прошлых суток спасатели совершили по Житомирщине 19 выездов для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.

В частности, на 217 километров автодороги "Киев-Ковель" в Олевском районе бойцы ГСЧС 17-й государственной пожарно-спасательной части убрали с проезжей части сухое дерево, упавшее перед грузовиком, которое повредило переднюю часть двух автомобилей и перекрыло движение транспорта. За полчаса эту аварийную ситуацию удалось ликвидировать.

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Также с помощью автомобилей повышенной проходимости было изъято из снежных заносов 73 транспортные средства, в том числе 2 маршрутных автобуса в Радомышльском районе и в селе Закусили Народичского района.

Самыми тяжелыми для спасателей выдались спуски и подъемы на мостах в Житомире на Подольском мосту, а также на Бердичевском, Киевском и Чудновском направлениях.

В частности, личный состав части специальной техники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Житомирщины и государственных пожарно-спасательных частей Житомира в течение суток на этих участках отбуксировал 53 единицы техники, преимущественно грузовиков и троллейбусов, которые не смогли выехать под гору или перекрыли движение на мостах областного центра.

Также вследствие неблагоприятных погодных условий в минувшие сутки от электроснабжения были отключены 7 населенных пунктов в Радомышльском районе, 1 – в Емильчинском и 12– в Коростышевском районах. Восстановительные работы в этих районах продолжаются.

Сложные погодные условия будут оставаться и сегодня, 19 декабря. В связи со снежными заносами спасатели просят население воздержаться от выезда на личных автомобилях.