Кабмин назначил Липовенко замглавы Госавиаадминистрации
16:43, 09 июня 2009Транспорт/Связь
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Распоряжение от 27 мая
Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил Петра ЛИПОВЕНКО заместителем главы Государственной авиационной администрации Украины (Госавиаадминистрации).
Текст соответствующего распоряжения Кабмина (№558-р от 27 мая 2009 г.) обнародован на правительственном портале.
Напомним, П.ЛИПОВЕНКО в 2006 году занимал должность генерального директора аэропорта «Борисполь». Он также возглавлял аэропорт в 1992 году, в 1993-1998 гг. работал техническим директором ДМА «Борисполь», с 1998 года – сменный начальник аэропорта.
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