Кабмин назначил Липовенко замглавы Госавиаадминистрации

Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил Петра ЛИПОВЕНКО заместителем главы Государственной авиационной администрации Украины (Госавиаадминистрации).

Текст соответствующего распоряжения Кабмина (№558-р от 27 мая 2009 г.) обнародован на правительственном портале.

Напомним, П.ЛИПОВЕНКО в 2006 году занимал должность генерального директора аэропорта «Борисполь». Он также возглавлял аэропорт в 1992 году, в 1993-1998 гг. работал техническим директором ДМА «Борисполь», с 1998 года – сменный начальник аэропорта.