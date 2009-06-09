Air France срочно меняет датчики скорости в А330 и А340

Авиакомпания Air France обещает уже во вторник заменить в самолетах А330 и А340 датчики скорости, неправильная работа которых, по мнению экспертов, могла стать причиной крушения рейса 447.

По данным французского Бюро расследования авиакатастроф (BEA), перед крушением с борта самолета буквально посыпались сообщения о поломках - всего было получено 24 автоматических сообщения. В частности, три датчика скорости, установленные на борту, демонстрировали разные данные, что приводит к неполадкам в работе систем, использующим эту информацию.

В том числе, по данным Бюро, было получено сообщение о неисправности системы автоматического пилотирования. Рейс Air France 447 вылетел 1 июня из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер шел над Атлантикой. На борту находились 228 человек. Эта катастрофа стала крупнейшей в мире за последние восемь лет и самой крупной за 75-летнюю историю Air France.

Эксперты выдвигают различные версии трагедии, а специалисты ВЕА обещают предоставить первые результаты случившегося той ночью в небе над Атлантикой в конце июня. Одним из факторов катастрофы, по мнению экспертов, могла быть неправильная работа датчиков лайнера, определяющих скорость. Эксперты утверждают, что датчики демонстрировали разные данные при крушении рейса Рио - Париж.

Однако сама Air France не подтверждает прямую связь между работой этих зондов и крушением A330, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро - Париж. Вместе с тем, представители французских профсоюзов после встречи с руководителями Air France заявили, что компания уже во вторник заменит на дальнемагистральных самолетах Airbus A330 и A340 по меньшей мере по два датчика скорости (трубки Пито).

Как сообщает радиостанция France Info, девять самолетов Airbus A330 и A340 уже оборудованы по меньшей мере двумя новыми зондами измерения скорости. Ускорить программу по замене анемометрических зондов (трубок Пито) на самолетах A330 и A340, которая была запущена еще 27 апреля, авиакомпания решила еще на минувшей неделе. По данным компании, зонды на самолетах Airbus A320 были заменены ранее по рекомендации авиаконструктора, поскольку впитывали воду и демонстрировали неполадки в работе. С А340/330 таких случаев прежде не было. Однако с мая 2008 года были зафиксированы случаи "потери анемометрической информации в полете"на A340 и A330. Airbus установил, что проблемы происходят из-за обледенения зондов - эта проблема, по данным авиаконструктора, пропадала через несколько минут.