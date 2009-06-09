Известный производитель спортивных автомобилей концерн Porsche не испытывает серьезных финансовых затруднений, заявил РИА Новости во вторник по телефону официальный представитель концерна Альбрехт Бамлер.

"Я могу подтвердить, что наше руководство ведет в настоящее время переговоры с катарской государственной инвестиционной компанией Qatar Investment Autority, а также обратился к немецкому банку KfW относительно кредита. Это - нормальный процесс в рамках нашей стратегии развития", - сказал собеседник агентства, отметив, что "серьезных затруднений с финансированием у концерна нет".

Он опроверг сообщения немецких СМИ о том, что в случае неполучения в ближайшие дни банковского кредита 19 июня для Porsche настанет "час истины", так как у концерна тогда возникнут проблемы с ликвидностью. "Банк рассматривает нашу заявку, и решение по ней ожидается на будущей неделе", - добавил Бамлер.

Что касается ведущихся с Катаром переговоров, то, по словам представителя Porsche, "подробности могут быть обнародованы только по их завершению". "Каждая из сторон имеет свои пожелания и позиции, которые, пока длится их обсуждение, комментировать не уместно", - подчеркнул собеседник агентства.

По неподтвержденной информации западных СМИ, эмир Катара после переговоров с главой Porsche Венделином Видекингом дал устное обещание оказать немецкому концерну помощь. Согласно этим же сообщениям, катарская сторона хочет получить за это до 25% акций Porsche или принадлежащий концерну опцион на 24% акций Volkswagen. Р

анее немецкие СМИ сообщали о том, что Porsche в конце марта находился на грани финансового краха, однако его "спас"кредит в размере 700 миллионов евро от германского автогиганта Volkswagen. С января 2009 года Porsche принадлежит около 51% акций Volkswagen. Акционерное общество Porsche со штаб-квартирой в немецком Штутгарте основано в 1931 году как конструкторское бюро. В Porsche более 11 тысяч сотрудников, а оборот компании, по данным на 2006-2007 годы, составил 7,38 миллиарда евро.