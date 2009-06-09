Porsche не испытывает серьезных финансовых затруднений
Концерну поможет эмир Катара
Известный производитель спортивных автомобилей концерн Porsche не испытывает серьезных финансовых затруднений, заявил РИА Новости во вторник по телефону официальный представитель концерна Альбрехт Бамлер.
"Я могу подтвердить, что наше руководство ведет в настоящее время переговоры с катарской государственной инвестиционной компанией Qatar Investment Autority, а также обратился к немецкому банку KfW относительно кредита. Это - нормальный процесс в рамках нашей стратегии развития", - сказал собеседник агентства, отметив, что "серьезных затруднений с финансированием у концерна нет".
Он опроверг сообщения немецких СМИ о том, что в случае неполучения в ближайшие дни банковского кредита 19 июня для Porsche настанет "час истины", так как у концерна тогда возникнут проблемы с ликвидностью. "Банк рассматривает нашу заявку, и решение по ней ожидается на будущей неделе", - добавил Бамлер.
Что касается ведущихся с Катаром переговоров, то, по словам представителя Porsche, "подробности могут быть обнародованы только по их завершению". "Каждая из сторон имеет свои пожелания и позиции, которые, пока длится их обсуждение, комментировать не уместно", - подчеркнул собеседник агентства.
По неподтвержденной информации западных СМИ, эмир Катара после переговоров с главой Porsche Венделином Видекингом дал устное обещание оказать немецкому концерну помощь. Согласно этим же сообщениям, катарская сторона хочет получить за это до 25% акций Porsche или принадлежащий концерну опцион на 24% акций Volkswagen. Р
анее немецкие СМИ сообщали о том, что Porsche в конце марта находился на грани финансового краха, однако его "спас"кредит в размере 700 миллионов евро от германского автогиганта Volkswagen. С января 2009 года Porsche принадлежит около 51% акций Volkswagen. Акционерное общество Porsche со штаб-квартирой в немецком Штутгарте основано в 1931 году как конструкторское бюро. В Porsche более 11 тысяч сотрудников, а оборот компании, по данным на 2006-2007 годы, составил 7,38 миллиарда евро.