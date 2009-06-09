«Херсонэлектротранс» угрожает забастовкой

Коллектив «Херсонэлектротранса» не будет выводить троллейбусы на линии, если до 20 июня не получит компенсацию за перевозку льготников и долги по заработной плате.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор КП «Херсонэлектротранс» Сергей КОСТЮЧОК.

«Трудовой коллектив отправил письма председателю облгосадминистрации Борису СИЛЕНКОВУ, прокурору города Григорию МАРЕНЧУКУ и в СБУ с требованием посодействовать выплате из госбюджета компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий», - сказал он.

С.КОСТЮЧОК уточнил, что государство должно выплатить предприятию 2,5 млн. грн. субвенции за 2009 год.

Он отметил, что задолженность по зарплате на «Херсонэлектротрансе» составляет 1,2 млн. грн., а с начислениями на фонд оплаты труда - около 2,5 млн. грн. При этом зарплата не выплачивается с апреля этого года.