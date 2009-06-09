АМКУ оштрафовал «Полтавский автодор» на 17 тыс. грн.

Полтавское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало дочернее предприятие (ДП) «Полтавский автодор» на 17 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением, сообщили УНИАН в пресс-службе отделения.

По ее данным, отделение установило, что ДП реализовывало для строительства и ремонта дорог битум и щебень по завышенным ценам.

«Такие действия привели к ущемлению интересов потребителей, поэтому отделение применило санкции»,- отмечается в сообщении.

«Полтавский автодор» является дочерним предприятием ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины"