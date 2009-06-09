АМКУ оштрафовал «Полтавский автодор» на 17 тыс. грн.
18:24, 09 июня 2009Транспорт/Связь
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Битум и щебень продавали втридорога
Полтавское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало дочернее предприятие (ДП) «Полтавский автодор» на 17 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением, сообщили УНИАН в пресс-службе отделения.
По ее данным, отделение установило, что ДП реализовывало для строительства и ремонта дорог битум и щебень по завышенным ценам.
«Такие действия привели к ущемлению интересов потребителей, поэтому отделение применило санкции»,- отмечается в сообщении.
«Полтавский автодор» является дочерним предприятием ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины"
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