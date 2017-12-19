Непогода в Украине: дороги для фур закрыли в шести областях, для выявления заторов привлекут авиацию

В связи с сильным снегопадом в Украине введены ограничения для движения большегрузного транспорта в Киевской Житомирской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

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Согласно сообщению, в Киевской области с 6 утра 18 декабря запрещен проезд большегрузного транспорта через Киев, что вызвало скопление большого количества автотранспорта на проезжей части подъездных дорог к столице.

В Житомирской области с 9:30 19 декабря ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге Киев - Чоп, в Черкасской области с 10:00 ограничено движение большегрузного транспорта на трассах Киев - Одесса (с 143-го до 274 километра) и Стрый – Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (513-578 км).

Также, в Полтавской области с 10:30 ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге Киев - Харьков - Довжанский на участке Пирятин - Лубны.

Кроме того, в Винницкой области в связи с усилением снегопада, снижением температуры и сильным ветром с 8:00 ограничено движение многоосных транспортных средств по участку автодороги государственного значения Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский с 233 до 244 километра (граница с Житомирской областью до села Махновка Козятинского района).

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям задействовать авиацию для выявления заторов на дорогах, которые образовались из-за сильных снегопадов и порывов ветра, и потребовал от глав областных госадминистраций сегодня, в 21:00, доложить о решении проблем, возникших из-за непогоды. Об этом Гройсман сказал в ходе селекторного совещания в Кабинете министров.

"Я дал сегодня поручение ГСЧС в нормальных погодных условиях задействовать авиацию для того, чтобы четко понимать, где, в каких частях Украины, есть заторы", - сказал Гройсман.

Также он подчеркнул необходимость обеспечить качественную координацию государственных служб и местных властей, которые задействованы в нормализации ситуации на местах.

"Я не вижу никаких проблем, чтобы вовремя убирать снег или возобновлять электроснабжение. Главы областных госадминистраций областей, в которых есть проблемы, в 21:00 каждый, лично по телефону, докладываете мне о том, что проблемы решены. Я думаю, что это вполне возможно сделать, единственный вопрос - ваше отношение", - сказал премьер.

"Есть пробки, если люди стоят в пробках - езжайте к людям и будьте с ними, пока не разблокируете – это мой совет. Если нужно я и сам готов приехать, но самое главное - организуйте работу таким образом, чтобы проблем у людей не было", - добавил Гройсман.

"Есть пробки, если люди стоят в пробках - езжайте к людям и будьте с ними, пока не разблокируете – это мой совет. Если нужно я и сам готов приехать, но самое главное - организуйте работу таким образом, чтобы проблем у людей не было", - добавил Гройсман.

В свою очередь глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что за прошедшие сутки на трассах Украины из заносов был освобождено около 350 транспортных средств, в которых находились около 600 человек.

Проезд автотранспорта, который был парализован в некоторых областях Украины из-за сильного снегопада, на данный момент обеспечен по всем дорогам общего пользования, сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в ходе селекторного совещания в Кабмине.

"На данный момент проезд автотранспорта обеспечен по всем дорогам общего пользования. На покрытии дорог Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черниговской областей наблюдается снеговой покров толщиной от 3 до 12 см. Для обеспечения проезда сейчас задействовано 949 единиц специальной техники", - сказал Кистион, добавив, что за последние годы было значительно увеличено финансирование на ремонт и содержание дорог, поэтому объективных оснований для отсутствия обеспечения надёжной эксплуатации автомобильных дорог нет.

При этом он отметил, что из-за большого количества осадкой и ветра остается ограниченным движение крупногабаритного транспорта на участках дрог в пределах Винницкой и Житомирской областях.