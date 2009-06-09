Винский: К строительству ж/д вокзала в Николаеве надо привлечь бизнес

Железнодорожный вокзал в Николаеве должен строиться совместно с николаевскими бизнесменами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Николаеве по случаю открытия второй ветки железной дороги Долинская–Николаев.

«Предлагаю пригласить бизнес Николаева (принять участие в строительстве ж/д вокзала – УНИАН). 50% помещений для вокзала будет достаточно, а 50% мы даем возможность привлечь частный сектор, и пусть предприниматели сделают тут нормальный европейский комплекс, а не только железнодорожный вокзал», – сказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности реконструкции здания пассажирского вокзала «Николаев», И.ВИНСКИЙ отметил: «Я категорический противник того, что вокзал – это тема только железной дороги. В Украине должно быть так же, как уже давно во всем мире, – вокзал должен быть туристическим комплексом, в котором размещаются не только железнодорожные кассы, но и автовокзал. В нем должны быть магазины, сервис, целый комплекс досуга и так далее».

И.ВИНСКИЙ сообщил, что в 2010 году за счет средств министерства будет частично реконструирована территория Николаевского вокзала, в частности, сооружены удобные для пассажиров пешеходные переходы к путям.

Как сообщал УНИАН, до 1 июня т.г. должны были быть подготовлены предложения относительно комплексного развития железнодорожного вокзала и прилегающей территории в Николаеве. По поручению министра транспорта и связи Украины, при проработке вопроса реконструкции железнодорожного вокзала в Николаеве следует предусмотреть возможность соединения его с автовокзалом и создания торгово-развлекательного комплекса на прилегающей территории.