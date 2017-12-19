В Украине из-за снежного коллапса задерживается доставка почты

Публичное акционерное общество «Укрпошта», национальный оператор почтовой связи в стране, сообщает о проблемах с доставкой почтовых отправлений в восьми областях и в столице Украины в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба «Укрпошти».

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«В связи со сложными погодными условиями возможны задержки доставки почты в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областях и в Киеве», - говорится в сообщении.

Также в "Укрпоште" сообщили, что по информации аэропорта Борисполь, международные почтовые отправления отправляются из Украины в страны назначения с задержкой.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 18 декабря, в Киеве выпала треть месячной нормы осадков в виде снега, высота покрова достигала около 30 см.

В "Укравтодоре" сообщили, что в связи с сильным снегопадом в Украине введены ограничения для движения большегрузного транспорта в Киевской Житомирской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Сегодня вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что проезд автотранспорта, который был парализован в некоторых областях Украины из-за сильного снегопада, на данный момент обеспечен по всем дорогам общего пользования.