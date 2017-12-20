На трассе Киев-Одесса образовалась 7-километровая очередь из грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«На участке автодороги Киев-Одесса между городами Белая Церковь и Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 километра, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Читайте такжеАэропорт "Жуляны" из-за непогоды перенес часть рейсов в "Борисполь" (фото)

Отмечается, что на этом участке ограничено движение всего автотранспорта.

По данным ведомства, автомобили поочередно буксируют 19 тягачей, всего из сугробов освободили 402 автомобиля. В этом районе развернули два пункта обогрева людей.

Вчера, 19 декабря, начался постепенный запуск крупногабаритного транспорта через Киев. Днем ранее из-за сильных снегопадов власти столицы ограничили въезд грузовиков в город.

На остальных дорогах государственного и регионального значения проезд обеспечен.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за снежного коллапса задерживается доставка почты.