На трассе Киев-Одесса образовалась 7-километровая очередь из грузовиков
На Одесской трассе наблюдается медленное движение и легкового, и грузового транспорта. Автомобили поочередно буксируют 19 тягачей.
На трассе Киев-Одесса образовалась 7-километровая очередь из грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«На участке автодороги Киев-Одесса между городами Белая Церковь и Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 километра, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на этом участке ограничено движение всего автотранспорта.
По данным ведомства, автомобили поочередно буксируют 19 тягачей, всего из сугробов освободили 402 автомобиля. В этом районе развернули два пункта обогрева людей.
Вчера, 19 декабря, начался постепенный запуск крупногабаритного транспорта через Киев. Днем ранее из-за сильных снегопадов власти столицы ограничили въезд грузовиков в город.
На остальных дорогах государственного и регионального значения проезд обеспечен.
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