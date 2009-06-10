Покупатели экономичных автомобилей в США получат до 4,5 тыс. долл.

Палата представителей американского Конгресса приняла закон, по которому потребители смогут получить 4,5 тыс. долл. при покупке новых экономичных автомобилей, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

В рамках программы, принятой 298 голосами против 119, предполагается заменить 1 млн. старых автомобилей новыми моделями легковых и грузовых машин, чтобы снизить потребление горючего и загрязнение воздуха. Покупатели автомобилей получат от государства ваучеры на сумму $3,5 тыс. за покупку автомобиля, который покрывает на 4 мили больше, чем старый, потребляя галлон горючего. Если этот показатель увеличивается до 10 миль на галлон, покупатели получат $4,5 тыс.

Теперь требуется принятие закона Сенатом и выделение средств на покрытие затрат, которые, по оценкам, составят $4 млрд. Средства программы смогут получить владельцы автомобилей, проделывающих путь не более 18 миль на галлоне горючего.