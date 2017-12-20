"Представьте, что в пробках ваши близкие": Гройсман призвал быстро реагировать на последствия снегопадов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал государственные ведомства и местные органы власти максимально быстро реагировать на последствия снегопадов в Украине, которые привели к пробкам в населенных пунктах, на дорогах государственного и местного значения.

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Об этом глава правительства сказал на заседании Кабинета министров в среду.

«Призываю местные органы власти, Национальную полицию, ГСЧС и всех причастных - максимально быстро реагируйте на вызовы, которые сейчас стоят... Представьте, что в пробках стоят ваши близкие», - сказал он.

По словам главы правительства, в ряде случаев властям удалось «неплохо» справиться с последствиями снегопадов, но проблемы до сих пор остаются.

«В ряде случаев мы видим, что неплохо справились с вызовами. Но есть случаи, когда возникают проблемы. Хочу призвать «Укравтодор», облавтодоры, Национальную полицию, областные администрации быстро реагировать на вызовы, у вас все для этого есть. Я буду требовательным к власти на местах, безответственности терпеть не буду. Призываю всех эффективно выполнять свои обязательства. Все должны работать над тем, чтобы максимально быстро справиться с пробками», - подчеркнул премьер.

Ранее Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям задействовать авиацию для выявления заторов на дорогах, которые образовались из-за сильных снегопадов и порывов ветра.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро, 20 декабря, проезд по дорогам государственного и регионального значения в Украине обеспечено за исключением отдельных участков в Киевской области.

«На участке автодороги Киев-Одесса между городами Белая Церковь и Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации пробок общей протяженностью 7,5 километра, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом участке ограничено движение всего автотранспорта.

По данным ведомства, автомобили поочередно буксируют 19 тягачей, всего из сугробов освободили 402 автомобиля. В этом районе развернули два пункта обогрева людей.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных снегопадов и порывов ветра в 5 областях Украины было затруднено движение автотранспорта, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в шести областях.

Утром, 19 декабря, на въездах в Киев со стороны Борисполя и Бучи (на "Варшавке") образовались километровые очереди фур - их не пускали в столицу, чтобы не создавались на городских улицах еще большие заторы.