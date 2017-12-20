Огромную пробку из фур под Киевом сняли с высоты птичьего полета (видео)

Глава Нацполиции Сергей Князев во время полета в Черкасскую область снял с высоты птичьего полета гигантские пробки, которые образовались на трассе Киев - Одесса из-за снегопадов. Видео он опубликовал в Twitter.

"На автодороге Киев-Одесса автомобили застряли в снежных заносах. Лечу на Черкасчину, где образовались километровые пробки, чтобы на месте выяснить ситуацию и восстановить движение транспорта", - написал Князев.

Отметим, что для ликвидации огромного затора, вызванного непогодой на границе Черкасской и Киевской областей, направлены силы Министерства внутренних дел. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

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«На границе Черкасской и Киевской области - кризисная ситуация. Более суток остаются в снежном плену около сотни большегрузных автомобилей», отметил министр.

По его словам, решать ситуацию на месте будут глава Нацполиции Сергей Князев и председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«С дополнительными силами они должны в форсированном порядке освободить людей и транспорт из снежного плена», - отметил Аваков.

На автошляху Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кількакілометрові затори, щоб на місці з’ясувати ситуацію та відновити рух транспорту. pic.twitter.com/7Mdsi5QKFD — Сергій Князєв (@knyazevsergii) December 20, 2017

Как сообщал УНИАН, снегопады, метели и гололедица 18 декабря вызвали обледенение дорожного полотна на участке автодороги Киев-Одесса между городами Белая Церковь и Жашков Черкасской области, образовались многокилометровые пробки.

По состоянию на 20 декабря спасатели проводят мероприятия по ликвидации затора общей протяженностью 7,5 км. Наблюдается медленное движение грузового и легкового транспорта в обоих направлениях. На этом участке ограничено движение всего автотранспорта.

По данным ГСЧС, автомобили поочередно буксируют 19 тягачей, всего из сугробов освободили 402 автомобиля. В этом районе развернули два пункта обогрева людей.