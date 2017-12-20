Оккупанты кичатся завершением очередного этапа строительства Крымского моста (фото, видео)

Оккупанты завершили очередной этап строительства Крымского моста - сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского.

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Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами, передает инфоцентр "Крымский мост".

В будущем строительном сезоне, надеются оккупанты, дорожники "оденут" Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический ущерб.

29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста, поскольку окончила его в ключевую фазу.