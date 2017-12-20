Гройсман поручил МВД расследовать блокирование тендеров "Укрзализныци"

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел провести расследование блокирования тендеров национального перевозчика "Укрзализныци". Об этом премьер-министр сказал в ходе заседания правительства.

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"Арсений Борисович (Аваков, министр внутренних дел - УНИАН), у меня есть поручение расследовать вопрос блокировки тендеров "Укрзализныци". Я считаю, что это не просто блокировка тендеров, это преступление против государства", - подчеркнул Гройсман.

Премьер отметил, что блокировка тендеров компании в тот момент, когда экономика начинает расти, растет экспорт украинской продукции - происходит не просто так.

"Я считаю, что те, кто блокирует эти вещи, делают специальные диверсии экономического характера. Просил бы поручить лучшим сотрудникам, чтобы они это проанализировали", - добавил Гройсман,

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра, в Украине функционирует организованная группа подставных компаний, которые заявляются на любые государственные тендеры, не обладая соответствующими производственными мощностями и продукцией, а потом вне зависимости от результатов торгов подают жалобу в Антимонопольный комитет, который блокирует тендер. По данным АМКУ, лидером по обжалованию тендеров в ноябре традиционно стала "Укрзализныця".