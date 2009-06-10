Касперский получил госпремию России

Глава одного из крупнейших производителей систем защиты от компьютерных вирусов — компании «Лаборатория Касперского» — Евгений Касперский стал лауреатом госпремии РФ в области науки и технологий за 2008 год, передает РИА «Новости».

Размер премии составил 5 млн рублей. Сам лауреат заявил, что собирается перевести эти деньги в школу-интернат колмогоровскую, которую он закончил.

В 1997 году Евгений Касперский стал одним из основателей «Лаборатории Касперского». На сегодняшний день он является одним из ведущих мировых специалистов в области защиты от вирусов. В 2007 году Евгению Касперскому была присуждена медаль «Символ науки» — награда некоммерческого партнерства популяризации достижений науки и техники.