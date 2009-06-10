Услугами аэропортов Крыма за 5 месяцев воспользовались 190 тыс. пассажиров

В январе-мае текущего года услугами аэропортов Автономной Республики Крым воспользовались 190,1 тыс. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управления статистики в АРК.

Количество пассажиров, отправленных из аэропортов Крыма, составило 91,6 тыс., прибывших в крымские аэропорты – 98,5 тыс., что на 4,2% и 5,7% соответственно меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

За 5 месяцев текущего года авиакомпаниями Крыма перевезено 6,7 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 3,5 млн. пасс./км.

За январь-май текущего года из аэропортов Крыма отправлено 104,3 тонн грузов, что составило 44% от уровня прошлого года. Объем прибытия грузов авиатранспортом на территорию автономии снизился на 17,3 % – до 88,9 тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле услугами аэропортов Крыма воспользовались 132,2 тыс. пассажиров.