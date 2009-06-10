Предприятия Автономной Республики Крым на собственных и арендованных причалах за январь-май текущего года обработали 4 млн. 618,9 тыс. тонн грузов, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управления статистики в АРК.

Согласно сообщению, 55,2% (2 млн. 548,9 тыс. тонн) всего объема перевалки грузов выполняют предприятия Керчи. Все объемы перевалки осуществляются на морских причалах.

В январе-мае т.г. на причалах автономии прошли обработку 710 суден, из них 85,7% – суда иностранных владельцев и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, за январь-апрель в крымских портах переработка грузов снизилась на 8,7% – до 3,6 млн. тонн.