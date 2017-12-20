Топливо в Украине продолжает дорожать: сколько стоит заправить авто 20 декабря

Розничные цены в разных сетях АЗС Украины на бензин и дизельное топливо продолжают свой рост: за период 19-20 декабря они выросли на 10-50 коп. за литр. Об этом УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, на станциях кировоградского оператора Rur Group все виды бензинов и дизельное топливо подорожали на 50 коп. за литр, до: А-92 – 27,39 грн за литр, А-95 – 28,09 грн за литр, ДТ – 25,59 грн за литр. В запорожской сети ZOG произошло повышение 10 коп. за литр, до: А-92 – 26,90 грн за литр, А-95 – 27,40 грн за литр, А-95 Премиум – 27,90 грн за литр, ДТ – 25,40 грн за литр и ДТ Премиум – 27,79 грн за литр.

На АЗС «Укргазвыдобування» в Харьковской области бензины подорожали на 30 коп за литр, до: А-92 – 26,20 грн за литр и А-95 – 26,80 грн за литр, а дизельное топливо – на 50 коп за литр, до 24,50 грн за литр.

В Одесской области, на АЗС Gas Point, бензины и ДТ подорожали на 20-30 коп. за литр, до: А-92 – 25,99 грн за литр, А-95 – 26,69 грн за литр, ДТ – 24,59 грн за литр. Также, в данном регионе, на 20 коп. за литр цены повысили на станциях «Катрал Юг», до: А-92 – 26,29 грн за литр, А-95 – 27,27 грн за литр, и ДТ – 25,27 грн за литр.

В полтавском регионе подорожание произошло на АЗС «Автотранс» – на 15-20 коп. за литр, до: А-92 – 26,68 грн за литр, А-95 – 27,14 грн за литр, ДТ – 25,63 грн за литр.

Кроме того, в сети АЗС Sun Oil все бензины и ДТ подорожали на 50 коп. за литр, а на станциях под брендами Mango и Ultra – на 20 коп. за литр.

Также подорожание наблюдалось в сети АЗС SOCAR - стоимость бензина А-92 выросла на 50 коп. за литр до 29,49 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, цены на бензин марки А-95 в понедельник, 18 декабря, в крупных сетях АЗС под брендами ОККО и WOG превысили 30 грн за литр.

За четыре месяца (с августа по ноябрь включительно) средние цены на топливо в Украине выросли на 2,8-3,3 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по повышению цен компаний, продающих светлые нефтепродукты.

По словам министра, на стоимость автомобильного топлива также повлияли рост цены на баррель нефти и падение курса национальной валюты.