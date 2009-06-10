GM возглавил экс-глава AT&T

Эдвард Уитакер-младший (Edward E. Whitacre Jr.), ранее возглавлявший корпорацию AT&T и фактически вернувший ее к жизни, назначен новым председателем совета директоров General Motors, сообщает k2kapital..

О назначении компания объявила во вторник. Уитакер возглавит GM после прохождения компании через процедуры банкротства и реорганизации. Данный шаг отвечает целям администрации США по внедрению новых лидеров в руководство проблемного автопроизводителя, пишет издание New York Times.

Уитакер, которому сейчас 67 лет, сменит Кента Криса (Kent Kres). При этом Крис останется временным председателем компании, пока GM не закончит реструктуризацию для выхода из кризиса. По словам самого Уитакера, он "очень польщен предложением возглавить GM в такой критический момент и стать частью возрожденной компании". Новый председатель GM возглавлял компанию AT&T с 1990 г. по 2007 г., а сейчас является членом совета директоров компаний ExxonMobil и Burlington Northern Santa Fe. У Уитакера имеется ученая степень в области индустриального инжиниринга Техасского технологического университета.

General Motors подал заявление о банкротстве 1 июня 2009 г. Ожидается, что процесс реструктуризации GM продлится от 60 до 90 дней, при этом правительство США вложит в него $30 млрд. К концу 2010 г. GM объявит о сокращении примерно 20 тыс. рабочих мест, закрытии десятка заводов, а также прекращении производства автомобилей Pontiac. Кроме того, автокоцерн уже заявил, что к началу будущего года ликвидирует 40% дилерской сети.