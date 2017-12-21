Лоукостер Wizz Air начал летать в Арктику

Маршрутная сеть авиакомпании Wizz Air пополнилась первым аэропортом, который находится за Северным полярным кругом. С 16 декабря перевозчик начал летать из польского Гданьска в норвежский Тромсё, передает ЦТС.

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Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. С 29 марта 2018 года добавится еще одна частота - по четвергам. Минимальная стоимость билета составляет 59 злотых (460 гривень).

"Мы уверены, что наши польские клиенты насладятся посещением этого современного города в Арктике, где природа и культура идут бок о бок. Мы также считаем, что благодаря новому направлению больше норвежцев смогут посетить Померанию, что будет способствовать развитию туризма в этом регионе", - заявил менеджер по коммуникациям Wizz Air Габор Вашархели.

Wizz Air начал летать в Гданьск в 2004 году. С тех пор авиакомпания перевезла более 14 миллионов пассажиров. Отметим, что из Украины в Гданьск можно долететь из Киева. Также в этот польский город начнут выполняться рейсы из Львова - с 26 марта следующего года.