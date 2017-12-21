Директор Украэроруха: "Мы поддерживаем безопасность полетов на высоком уровне"

На сегодняшний день предприятие "Украэрорух" занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге обеспечения безопасности полетов в Европейском регионе. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал директор "Украэроруха" Дмитрий Бабейчук.

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"Мы поддерживаем безопасность полетов на высоком уровне", - отметил Бабейчук, подчеркнув при этом, что на предприятии создана уникальная Система управления безопасностью полетов (СУБП)

"По оценкам Европейской организации по безопасности аэронавигации и Международной организации гражданских предприятий аэронавигационного обслуживания, система "Украэроруха" сейчас входит в пятерку лучших СУБП из 48 стран Европейского региона", - заявил директор Украэроруха.

Бабейчук также напомнил, что "Украэрорух" имеет сертификаты соответствия требованиям безопасности.

"Это сертификаты ISO / IEC 17020: 2001 "Общие критерии относительно деятельности органов разных типов, которые осуществляют инспекцию» и стандарта ISO / IEC 17025: 2005 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", - напомнил Бабейчук.