Аэропорт «Ривне» нужно сделать резервным на Евро-2012

Ривненский областной совет обратился к Кабинету министров и Министерству транспорта и связи с предложением включить международный аэропорт «Ривне» в перечень резервных аэропортов для обслуживания мероприятий Евро-2012.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Постоянной комиссии облсовета по вопросам бюджета Олег ФОМА, соответствующее решение было утверждено депутатами облсовета.

Как сообщалось, международный аэропорт «Ривне», который сейчас находится в областной коммунальной собственности, был выставлен на продажу с аукциона, однако чешская фирма, которая была признана единственным покупателем, впоследствии отказалась приобрести имущество аэропорта за 72,5 млн. грн. Поэтому местная власть планирует провести повторный аукцион по его продаже. В настоящее время переговоры ведутся, в частности, с представителями немецких фирм.

В апреле 2009 года с ривненским аэропортом знакомилась спецкомиссия в составе экспертов Евросоюза, специалистов авиационной отрасли и представителей Минтранса, которая предварительно включила ривненский аэродром в резерв. Однако в последний момент решение было принято в пользу Луцкого военного аэродрома. Против этого решения выступили не только ривненские чиновники, но и представители некоторых политических сил области, мотивируя свое требование тем, что аэропорт в Луцке еще нужно построить, потратив на это достаточно большие государственные средства, а ривненский аэропорт нуждается лишь в незначительной реконструкции.