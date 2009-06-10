Украинская аудитория Интернета в 2009 г. продолжит рост

Украинская аудитория Интернета продолжит рост в 2009 году из-за в целом низкого проникновения Интернета в стране, которое составляет лишь 26% по сравнению с 48% в среднем по Европе.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

В частности, по его словам, широкополосный Интернет является одним из наиболее быстро развивающихся сегментов «Укртелекома» и должен стать одним из главных источников чистого дохода компании в течение ближайших пяти лет. Это должно помочь «Укртелекому» осуществить планы по достижению показателя в 1 млн. абонентов широкополосного доступа в Интернет к концу 2009 году, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на отчет Bigmir)net, размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за май 2009 года, и пользователей, которые просматривали страницы в мае и в прошлом месяце) в мае 2009 года практически не изменился по сравнению с апрелем 2009 года и составил 11,814 млн. чел. (в апреле – 11,815 млн.).

География распределения пользователей Интернета в мае 2009 года показала, что в основном украинские пользователи Интернета живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в мае 2009 года пришлось порядка 89% украинских пользователей.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в мае 2009 года пришлось 59,74% от всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют: Одесса (6,21% от всех пользователей), Днепропетровск (5,09%), Донецк (4,86%), Харьков (4,85%), Львов (3,09%), Крым (2,71%), Запорожье (2,27%). Суммарная доля этих регионов составила 29,08%.

На остальные регионы Украины пришлось 10,52% пользователей Интернета в Украине в мае 2009 года.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернета в Украине в мае 2009 года стали гг. Луцк (0,16% пользователей), Житомир (0,23%) и Черновцы (0,27%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети, в мае 2009 года составило более 4,049 млрд. минут, что на 1,37% больше, чем в апреле 2009 года.