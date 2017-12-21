Вадатурского заподозрили в лоббизме из-за законопроекта о внутреннем водном транспорте

Речники раскритиковали законопроект №2475а-3 "О внутреннем водном транспорте" авторства группы депутатов во главе с сыном генерального директорк ООО СП «Нибулон» Андреем Вадатурским из-за возможного лоббизма с его стороны. Об этом говорится в статье на "Цензор.НЕТ", передает РБК-Украина.

В частности, отмечается, что прошло совещание-семинар о развитии внутреннего водного транспорта Украины под эгидой Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

На событие были приглашены ведущие компании и организации, работающие в отрасли внутреннего водного транспорта: Одесская национальная морская академия, Одесский национальный морской университет, Федерация профсоюзов работников речного транспорта, Ассоциация портов Украины, Ассоциация судовладельцев Украины, Ассоциация судовых поставщиков, Укрсудпром, ГП "ЧерноморНИИпроект", ГП "УкрНИИмф" и другие.

"Но суть мероприятия – не деловой разговор о проблемах речного транспорта. "Первой скрипкой" здесь был народный депутат, по совместительству – сын основателя и руководителя аграрного гиганта "Нибулон" Андрей Вадатурский", - пишет автор.

По данным в статье, в резолюции содержался пункт о том, что парламенту рекомендуется принять законопроект №2475а-3, соавтором которого выступил Андрей Вадатурский.

"Проектов этого документа существует два. Рассмотрение основного документа лоббистам удавалось тормозить несколько лет. В итоге они написали свой, альтернативный вариант. Но Комитет Верховной рады по вопросам транспорта рекомендует парламенту принять законопроект №2475а авторства группы депутатов во главе с Борисом Козырем (БПП)", - пишет автор.

Отмечается, что поддерживают документ не только профильный Комитет Рады, но и министерство инфраструктуры, ведущие игроки рынка речных перевозок, европейские чиновники и эксперты. Главным различием документов автор считает то, что законопроект № 2475а-3 (авторства группы депутатов во главе с Вадатурским) "консервирует привилегированное положение компании "Нибулон" и не позволит развиваться отрасли грузовых и пассажирских перевозок по украинским рекам". Проект Вадатурского, по мнению автора, в первую очередь не позволяет заходить в украинские реки судам под иностранными флагами.

"Их мотивация понятна: любое новое судно на украинских реках – это прямой конкурент судам из флота "Нибулона". То есть, этот законопроект, по сути, протекционистский по отношению к "Нибулону" и обеспечит не рост грузоперевозок по украинским рекам, а доходы компании, диктующей на рынке транспортных услуг свои условия", - пишет издание.

Отмечается, что компания "Укрречфлот" поддержала законопроекте Б.Козыря в частности потому, что уплата речного сбора, прописанная в нем, обеспечит прозрачность речных перевозок. Это, в свою очередь, даст огромный толчок в борьбе с "русловыми чернокопателями" песка и обеспечит формирование качественной статистической базы речных перевозок в Украине, говориться в статье.

Базовый законопроект, предлагаемый группой депутатов во главе с Борисом Козырем, предлагает на 5 лет разрешить работу на украинских реках судам под иностранными флагами, считает автор. По данным в материале, зарубежные и украинские эксперты, которые вместе со специалистами из Мининфраструктуры помогали готовить законопроект №2475а, подсчитали, что его принятие сразу же сделает услуги речного транспорта на 50% дешевле по сравнению со стоимостью перевозок "Укрзализныцей". Украина сегодня использует потенциал речного транспортного сообщения всего лишь на 3% - непозволительная роскошь, пишет автор.

"С принятием законопроекта ожидается рост инвестиций более 500 млн евро в ближайшие 5 лет и увеличение грузопотока до 32 млн тонн в год. Такие компании, как Каргилл, NCH, Ferrexpo, Гермес планируют инвестировать в речные перевозки при условии принятия закона. Также Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Инвестиционный Банк планируют финансировать в восстановление речной инфраструктуры 50 млн евро на первом этапе в случае принятия законопроекта", - цитирует издание советника министра инфраструктуры Александру Клитину.