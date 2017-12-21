Житомирский облсовет утвердил программу ремонта дорог на 2018 год со сметой 1,6 миллиардов гривен
На финансирование мероприятий программы направят средства бюджетов разных уровней.
Житомирский областной совет утвердил программу ремонта дорог на 2018 год с объемом финансирования 1,6 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, документ под названием «Программа развития дорожной инфраструктуры и финансирования работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения в Житомирской области на 2018 год» депутаты приняли сегодня, 21 декабря, на очередной сессии областного совета.
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Отмечается, что на финансирование мероприятий программы будут направлены средства бюджетов различных уровней.
Общий прогнозный объем финансовых ресурсов, согласно тексту программы, необходимых для реализации ее мероприятий, составляет 1 млрд 635 млн 85 тыс. грн.
В свою очередь председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма напомнил, что с 1 января 2018 года государство передает на областной уровень дороги местного значения и на их содержание и ремонт требуются значительные средства.