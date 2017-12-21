Житомирский облсовет утвердил программу ремонта дорог на 2018 год со сметой 1,6 миллиардов гривен

Житомирский областной совет утвердил программу ремонта дорог на 2018 год с объемом финансирования 1,6 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, документ под названием «Программа развития дорожной инфраструктуры и финансирования работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения в Житомирской области на 2018 год» депутаты приняли сегодня, 21 декабря, на очередной сессии областного совета.

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Отмечается, что на финансирование мероприятий программы будут направлены средства бюджетов различных уровней.

Общий прогнозный объем финансовых ресурсов, согласно тексту программы, необходимых для реализации ее мероприятий, составляет 1 млрд 635 млн 85 тыс. грн.

В свою очередь председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма напомнил, что с 1 января 2018 года государство передает на областной уровень дороги местного значения и на их содержание и ремонт требуются значительные средства.