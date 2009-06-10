Подготовительные работы взлетной полосы аэропорта «Львов»
Будут завершены за месяц
При благоприятных погодных условиях подготовительные земельные работы на месте будущей взлетной полосы аэропорта «Львов» будут завершены на протяжении месяца.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Львовского филиала ООО “Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс» Павел ПАЛАМАРЧУК.
«Сейчас рабочие «Азовинтекса» снимают минеральный слой почвы и чернозем. На разных участках работ толщина почвы, которую следует снять, колеблется от 30 см до 1,5 м. В целом работы ведутся на площади приблизительно 15 гектаров. Мы уже сняли около 70 тыс. кубов почвы», - рассказал директор львовского филиала ООО «ПСП «Азовинтекс» Игорь СЕМЕНОВ.
Он отметил, что все работы в аэропорту ведутся согласно графику.
«На данный момент проведению земельных работ мешают только частые дожди и болотная местность, однако мы справляемся с этими препятствиями и работаем качественно и по графику, а в течение месяца планируем завершить эти работы, если не помешают погодные условия», - подчеркнул И.СЕМЕНОВ.
Как сообщал УНИАН, в апреле началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Львов».
Проект реконструкции разработан Украинским государственным проектно-технологическим научно-исследовательским институтом гражданской авиации «Украэропроект» и рекомендован к утверждению Центральной службой «Укргосстройэкспертиза » Минрегионстроя.
Общая площадь искусственного покрытия, подлежащего реконструкции, составляет 376763 кв. м, в том числе – 180154 кв. м искусственной взлетно-посадочной полосы, 59610 кв. м – рулежных дорожек и 136999 кв. м перронов. В целом на строительство планируется израсходовать 978,58 млн. грн. Ориентировочный срок строительства - 24 месяца.
Справка УНИАН. В конце марта Министерство экономики определило ООО "Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс" (Мариуполь) единственным исполнителем работ по реконструкции аэродромной части международного аэропорта «Львов» в рамках его подготовки к турниру Евро-2012, мотивируя свое решение наличием у компании опыта и самой современной техники.
Кроме того, "Азовинтекс" является генподрядчиком строительства нового стадиона во Львове.
По результатам заседания УЕФА 12–13 мая т.г. принято решение о возможном определении Львова городом проведения матчей Евро-2012 при условии выполнения требований УЕФА о подготовке инфраструктуры.