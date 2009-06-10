Подготовительные работы взлетной полосы аэропорта «Львов»

При благоприятных погодных условиях подготовительные земельные работы на месте будущей взлетной полосы аэропорта «Львов» будут завершены на протяжении месяца.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Львовского филиала ООО “Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс» Павел ПАЛАМАРЧУК.

«Сейчас рабочие «Азовинтекса» снимают минеральный слой почвы и чернозем. На разных участках работ толщина почвы, которую следует снять, колеблется от 30 см до 1,5 м. В целом работы ведутся на площади приблизительно 15 гектаров. Мы уже сняли около 70 тыс. кубов почвы», - рассказал директор львовского филиала ООО «ПСП «Азовинтекс» Игорь СЕМЕНОВ.

Он отметил, что все работы в аэропорту ведутся согласно графику.

«На данный момент проведению земельных работ мешают только частые дожди и болотная местность, однако мы справляемся с этими препятствиями и работаем качественно и по графику, а в течение месяца планируем завершить эти работы, если не помешают погодные условия», - подчеркнул И.СЕМЕНОВ.

Как сообщал УНИАН, в апреле началась реконструкция взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Львов».

Проект реконструкции разработан Украинским государственным проектно-технологическим научно-исследовательским институтом гражданской авиации «Украэропроект» и рекомендован к утверждению Центральной службой «Укргосстройэкспертиза » Минрегионстроя.

Общая площадь искусственного покрытия, подлежащего реконструкции, составляет 376763 кв. м, в том числе – 180154 кв. м искусственной взлетно-посадочной полосы, 59610 кв. м – рулежных дорожек и 136999 кв. м перронов. В целом на строительство планируется израсходовать 978,58 млн. грн. Ориентировочный срок строительства - 24 месяца.

Справка УНИАН. В конце марта Министерство экономики определило ООО "Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс" (Мариуполь) единственным исполнителем работ по реконструкции аэродромной части международного аэропорта «Львов» в рамках его подготовки к турниру Евро-2012, мотивируя свое решение наличием у компании опыта и самой современной техники.

Кроме того, "Азовинтекс" является генподрядчиком строительства нового стадиона во Львове.

По результатам заседания УЕФА 12–13 мая т.г. принято решение о возможном определении Львова городом проведения матчей Евро-2012 при условии выполнения требований УЕФА о подготовке инфраструктуры.