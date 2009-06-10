ДЖД отремонтирует свыше 200 км ж/д путей

Донецкая железная дорога (ДЖД) запланировала отремонтировать в летний период свыше 200 км железнодорожных путей и заменить около 200 комплектов стрелочных переводов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ДЖД.

Модернизация будет проводиться на участках Дебальцево—Красна Могила, Красноармейск—Гродовка, станция Донецк; капитальный ремонт — Родаково—Симейкино, Посниково—Сорочино, Ясиноватский узел.

Согласно сообщению, за 5 месяцев этого года разными видами ремонта оздоровлено 185,7 км путей, в том числе модернизация — 50,4 км, капитальный ремонт — 55,3 км, средний ремонт — 55 км и комплексно-оздоровительный — 25 км. Кроме того, заменены на новые 73 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 60 комплектов.

Ремонт и модернизация путей ДЖД осуществляются согласно программе развития транспортных коридоров и скоростного движения в Украине. Современная технология предусматривает замену верхнего строения пути (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта и ремонт водоотводных сооружений.

На всех участках, где будут проводиться ремонтные работы, будет установлена максимально допустимая скорость движения поездов.

Справка УНИАН. В 2009 году Донецкая железная дорога планирует провести: модернизацию — 80 км, капитальный ремонт — 186 км, средний и комплексно-оздоровительный — 300 км путей. Кроме того, заменить на новые 280 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 240 комплектов.

Основное направление модернизации путей в текущем году — Славянск—Лозовая, участки работ капитального ремонта — Родаково—Симейкино, Иловайск—Кутейниково—Амвросиевка.