29 лет назад крупнейший транспортный самолет в мире "Мрия" совершил первый полет (фото)

Сегодня, 21 декабря, 29 лет со дня первого полета крупнейшего транспортного самолета в мире - Ан-225 «Мрия». Полет выполнял экипаж командира А. В. Галуненко.

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Государственное предприятие «Антонов» опубликовало архивные снимки этого события.

На самолете Ан-225 установлено 462 авиационных рекорда, из них - 240 мировых и 222 национальных рекорда Украины. «Мрия» способна перевозить грузы общей массой до 250 т.

Ан-225 «Мрия» - самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским Конструкторским бюро им. Антонова в конце 80-х годов ХХ века. В настоящее время «Мрия» существует в единственном экземпляре, находится в лётном состоянии и эксплуатируется компанией Antonov Airlines.

Как сообщал УНИАН, в конце августа текущего года «Антонов» и китайская компания Aerospace Industry Corporation of China подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, в том числе по проекту достройки самолета Ан-225, а также о возможности развернуть серийное производство Ан-225 на территории Китая. Объем производства и сроки его запуска на данный момент обсуждаются. Разработку проектной документации по достройке второго экземпляра Ан-225 «Мрия» планировали завершить до конца года.

Госпредприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.