На ДЖД за 5 месяцев травмированы 52 человека

За 5 месяцев 2009 года из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте на объектах Донецкой железной дороги (ДЖД) травмированы 52 гражданина, из них смертельно — 40.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, работники военизированной охраны Донецкой железной дороги в январе-мае за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, задержали 566 человек. С правонарушителей взысканы штрафы на общую сумму 5570 гривен.

Как отмечают в пресс-службе, самое популярное нарушение — хождение по путям в неустановленных местах.

Справка УНИАН. Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины утверждены в 1998 году и дополнены в ноябре 2007 года. С ними можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и станциях, в вагонах пассажирских и пригородных поездов.