«Укрзализныця» намерена сотрудничать с ж/д Казахстана

Вопросы сотрудничества железных дорог Украины и Казахстана в сфере привлечения дополнительных грузопотоков обсудила делегация Государственного департамента железнодорожного транспорта («Укрзализныця») с руководством Министерства транспорта и коммуникаций и железных дорог Казахстана.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци» переговоры состоялись в ходе визита украинской делегации в Астану (Казахстан), где 2-5 июня 2009 года прошла XXXVII сессия совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

Как отмечается в сообщении, переговоры прошли конструктивно для обеих сторон.

В целом в ходе сессии ОСЖД подведены итоги работы за прошлый период, определены задачи на будущее, а также утвержден ряд документов, в том числе программа работ на 2010 год. Сессия также одобрила результаты работы временной рабочей группы по усовершенствованию основных документов ОСЖД, в том числе проект устава.

Кроме того, во время совещания была утверждена «Программа работы ОСЖД на 2010 и последующие годы» в области транспортной политики, стратегии развития, транспортного права и пр.

В сессии приняли участие делегации членов Совещания Министров ОСЖД Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Румынии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Чехии и Эстонии. В работе сессии принимали также участие представители наблюдателя ОСЖД – Национального общества Французских железных дорог, а также представители Межправительственной организации международных железнодорожных перевозок и Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Следующая XXXVIII сессия Совещания Министров ОСЖД должна состояться в Чешской Республике с 15 по 18 июня 2010 года в городе Прага.