Запуск в Киеве городской электрички планируется этим летом

Запуск в Киеве первой очереди городской электрички (маршрут «Огородная» – «Киев-Петровка») планируется этим летом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Работы над подготовкой столичной инфраструктуры к запуску городской электрички продолжаются. В частности, завершено обустройство подходов к железнодорожной платформе станции «Огородная», на стадии окончания – обустройство платформ, продолжается благоустройство прилегающей территории и работа над подъездной автомобильной дорогой к платформе станции «Огородная». В ближайшее время – установление турникетов и другого технического оборудования, сообщили в КГГА, ссылаясь на информацию КП «Киевпасстранс».

Как сообщал УНИАН, городская электричка первой очереди соединит такие станции: «Борщаговка», «Рубежовская», «Сырец», «Вышгородская», «Зенит», «Киев-Петровка», «Огородная», «Киев-Днепровский», «Левобережная», «Русановка», «Дарница» (пересадочные узлы на станциях метрополитена «Дарница», «Берестейская», «Петровка», «Левобережная», «Сырец»). Всего предусмотрено оборудовать и задействовать 14 железнодорожных станций, на линии которых есть 6 станций метрополитена. Уже завершено строительство береговых платформ на станции «Левобережная».