В Украине ввели фотосъемку нарушений правил парковки и разрешили эвакуацию авто

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств» (регистрационный номер 5364).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 народных депутатов Украины.

Народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») пояснил, что данным законом вводится фотосъемка (видеозапись) правонарушений, касающихся нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств. Он отметил, что инспекторам парковки - должностным лицам органов местного самоуправления предоставляется право привлекать к ответственности нарушителей правил остановки, стоянки, парковки автомобиля в пределах соответствующего населенного пункта и осуществлять временное задержание автотранспорта путем эвакуации для доставки на хранение на спецплощадку.

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Геращенко подчеркнул, что это будет происходить при условии, что размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения. Он сообщил, что законом предусмотрена привязка размеров штрафных санкций за нарушение правил парковки к стоимость одного часа парковки - в двадцатикратном размере. По его словам, в случае, когда владелец и водитель транспортного средства являются разными лицами, то штрафы будет получать надлежащий пользователь, сведения о котором внесены в реестр.

В законе сказано, что если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины, к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо за нарушения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

В законе прописано, что при осуществлении фотосъемки обязательным является наличие не менее двух изображений транспортного средства, полученных из различных или противоположных ракурсов, а в случае фиксации нарушения, которое заключается в неоплате стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки в пределах населенного пункта, в котором не внедрена автоматизированная система контроля оплаты парковки, обязательным является наличие дополнительного изображения (изображений), фиксирующего отсутствие документа об оплате услуг по пользованию площадкой для платной парковки под лобовым стеклом транспортного средства.

4) дополнить статьей 1272 следующего содержания:

"Статья 1272. Нарушение порядка временного задержания транспортных средств и их хранения, нарушение законодательства в сфере оплаты услуг по парковке транспортных средств

Нарушение порядка временного задержания транспортных средств и их хранения, в том числе осуществления такой деятельности без соответствующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности субъекта хозяйствования, который предоставляет такие услуги, за вред, который может быть причинен транспортному средству при осуществлении его транспортировки и/или хранения, -

влечет наложение штрафа на руководителя предприятия, физическое лицо - предпринимателя от семидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно закону, принятие инспектором по парковке денежных средств в наличной форме в счет оплаты стоимости услуг по парковке транспортных средств и/или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, влечет наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Такое же повторное действие в течение года влечет за собой наложение штрафа от ста до ста двадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан";

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Парковки транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств, влечет за собой наложение штрафа в тридцатикратном размере от стоимости одного часа услуги по пользованию той площадкой для платной парковки транспортных средств, на котором находится транспортное средство в момент нарушения.

Нарушение должностным лицом субъекта хозяйствования, который удерживает площадки для парковки транспортных средств, определенных правилами парковки транспортных средств требований по размещению и функционированию площадок для парковки транспортных средств влечет за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.