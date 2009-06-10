На ДЖД предотвращено хищение грузов на более чем 170 тыс. грн.

За январь-май 2009 года работники военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) предотвратили 177 случаев хищения грузов и материальных ценностей на сумму 174,3 тыс. грн.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, в результате задержано и передано правоохранительным органам 206 расхитителей.

Как правило, объектами посягательства становятся грузы, которые перевозятся в открытом подвижном составе, в первую очередь изделия из черных металлов, металлолом и уголь.

С целью предупреждения хищений работники военизированной охраны сопровождали 7717 поездов с номенклатурными и другими ценными грузами.

Железнодорожники в очередной раз отмечают, что действующая система административных наказаний и размеры штрафов за нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте, штрафов за мелкие кражи, в частности имущества и материальных ценностей предприятия, не дают желаемого эффекта. Например, минимальный размер штрафа за мелкую кражу составляет 51 грн. Вместе с тем, мелкой считается кража на сумму до 907 грн. При этом на ДЖД отмечают, что кража даже одной металлической накладки на стыке железнодорожного пути может привести к сходу с рельсов подвижного состава.