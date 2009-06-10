Vega присоединила к «Фарлеп Инвесту» 4 компании

Телекоммуникационная группа Vega в рамках реорганизации прекратила деятельность четырех юридических лиц, присоединив их к управляющей компании группы ОАО «Фарлеп Инвест», сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, в частности, прекращена деятельность ООО «Вилком» (Харьков), ООО «Оптима Телеком Крым» (Севастополь, АРК), ООО «Фарлеп» (Одесса) и ООО «Матрица» (Одесса), а их сотрудники зачислены в штат ОАО «Фарлеп-Инвест», выступающей правопреемником всех компаний.

«Эта процедура проведена в рамках плановой реорганизации группы Vega», - сообщил директор по правовым вопросам группы Дмитрий КУХНЮК.

По его данным, в текущем году группа запланировала реорганизацию 12 юридических лиц, в результате чего к концу 2009 года в телекоммуникационную группу Vega будет входить 13 компаний.

Д.КУХНЮК считает, что уменьшение почти вдвое количества юридических лиц, входящих в группу, «позволит нам упростить внутренние бизнес-процессы, сократить расходы на администрирование и повысить эффективность нашего бизнеса».

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega - крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных. Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», ЦСС, IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 40 городах и двух населенных пунктах 17-ти областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 37 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".