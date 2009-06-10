Объем рынка серверов в Украине сократился

Объем рынка серверов в Украине в январе-марте 2009 года сократился на 59,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 13,3 млн. долл.

Согласно исследованию украинского офиса компании IDC (США), результаты которого предоставлены УНИАН, поставки серверов архитектуры х86 в количественном выражении за этот период упали почти на 75% - до 1576 шт., из которых 67% поставленных сереверов пришлось на зарубежных вендоров (на 4% больше, чем в первом квартале-2008). При этом в тройке лидеров – поставщиков серверов американские компании HP (42,1% рынка), Dell (12,7%) и IBM (8,4%).

Затраты украинских предприятий на приобретение серверов архитектуры RISC/EPIC в первом квартале составили 7,8 млн. долл., что на 28% ниже, чем год назад. При этом основная доля поставок серверов этой архитектуры в Украину пришлась на две компании - IBM (56,2%) и HP (39,5%).

На фоне общей негативной ситуации на рынке аналитики отмечают рост доли серверов blade-систем, особенно реализованных в сегменте архитектуры x86 - с 8,2% в первом квартале-2008 до 13,7% в первом квартале-2009 в количественном выражении, и с 11,4% до 15,1% в денежном. Среди вендоров объемы поставок blade-систем (всех типов в штучном выражении) распределились следующим образом: 49,5% пришлось на HP, 31,3% – на IBM и 19,2% – на Sun Microsystems (США).

По мнению ведущего аналитика IDC по рынкам серверов и систем хранения данных Андрея ГОЛОВНЫХ, рост доли blade-систем вызван стремлением украинских предприятий увеличить гибкость своей ИТ-инфраструктуры и получить дополнительные возможности для ее оптимизации.

По оценке IDC, «с учетом нынешних тенденций в экономике, дефицита финансовых ресурсов и отсутствия крупных проектов в госсекторе», в 2009 году в Украине следует ожидать сокращение рынка серверов на 50-55%.

Справка УНИАН. IDC – основной поставщик маркетинговых исследований и консультационных услуг, организатор конференций в области ИТ, телекоммуникаций и бытовых высокотехнологичных устройств. Свыше 900 аналитиков IDC в 50 странах оценивают тенденции и возможности ИТ-отрасли и технологий на мировом, региональном и местном уровнях. С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе. Компания имеет офис в Украине.