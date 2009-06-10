Доля спама увеличилась

Доля спама в почтовом трафике в мае 2009 года увеличилась на 2% по сравнению с апрелем и составила в среднем 84,7%, говорится в исследовании российской компании "Лаборатории Касперского", результаты которого предоставлены УНИАН.

По данным исследования, самый низкий показатель отмечен 2 мая - 76,8%, больше всего спама зафиксировано 17 мая - 88,9%. Вредоносные файлы содержались в 0,03% электронных сообщений, ссылки на фишинговые сайты находились в 0,69% всех электронных писем.

«Последнее время фишеры предпочитают совершать атаки на популярные ресурсы PayPal и eBay и меньше внимания уделяют банковским системам», - отмечают авторы исследования.

В "Лаборатории Касперского" считают, что в настоящее время рынок спам-рекламы «живет по законам сложившегося рынка, находящегося под давлением экономического кризиса», и спамеры продолжают «терять рекламодателей из реального сектора экономики». Так, если в феврале 2009 года доля спама категории "Другие товары и услуги" составила 20,7% от всего спама (спамовых писем), то в последующие месяцы наблюдается неуклонное снижение этой доли: в марте - 12,4%, в апреле - 9,8%, в мае - всего лишь 5,6% спамовых писем. При этом по-прежнему высокая доля рекламы спамерских услуг также свидетельствует о дефиците заказов в спамерских конторах.

Вместе с тем, по данным "Лаборатории Касперского", инициаторами рассылок спама четырех из пяти тематических рубрик, вышедших в мае 2009 года в лидеры, были сами спамеры. В спамовых письмах рубрик "Медикаменты; товары и услуги для здоровья" (32,4% от все спамовых писем), "Реклама спамерских услуг" (18,5%), "Реплики элитных товаров" (10,8%) рекламируются товары и услуги, предлагаемые самими спамерами. Большинство порносайтов, реклама которых рассылается в спаме "для взрослых" (6,9%), «по многим признакам также контролируется спамерами», - считают в "Лаборатории Касперского".

Единственной рубрикой из пятерки лидеров, в которой заказчики рассылок не имеют непосредственного отношения к спам-бизнесу, по данным "Лаборатории Касперского", оказалась рубрика "Образование" (7,9%). В мае широко рекламировались ресурсы, на которых якобы можно получить доступ к заданиям и ответам ЕГЭ. На всех

сайтах, протестированных "Лабораторией Касперского", оплативший услугу получал "уникальную" возможность познакомиться с тренировочными заданиями прошлых лет. На многих из них предлагалась "SMS-поддержка" на экзамене, предполагающая отсылку SMS-сообщения на короткий номер (дорогие SMS-сообщения, отправленные на короткие номера, часто используются мошенниками для наживы).

Популярной темой мая стала "борьба" со свиным гриппом. Ссылки в спам-письмах, якобы ведущие на сайты с информацией о препарате "Тамифлю", вели на сайты, предлагающие контрафактные виагру и циалис.

Как отмечают в компании "Лаборатории Касперского", майские праздники также не оставили спамеров равнодушными, и поздравления и стандартные открытки рассылались для того, чтобы донести до пользователей рекламную информацию.

«Цинично воспользовалась торжествами в честь Дня Победы одна из крупных спамерских компаний. Под торжественными словами о победе над фашизмом она разместила свой слоган: "Наши письма доходят всем"», - отмечается в сообщении.

По оценке компании, «ожидается», что в июне может вырасти процент спама, связанного с образованием, так как многочисленные мошенники стремятся извлечь выгоду из предэкзаменационных волнений.

Справка УНИАН. "Лаборатория Касперского" – один из ведущих российских и мировых разработчиков антивирусного ПО.