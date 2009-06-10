Ющенко согласился с изменениями в закон о временном ввозе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением Украины к Конвенции о временном ввозе”.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 19 мая. Законом предусмотрены организационно-правовые условия упрощенного порядка оформления грузов, которые ввозятся на территорию Украины, в том числе с целью транзита, в соответствии с Конвенцией о временном ввозе и рядом приложений к ней.