Госавиаадминистрация расследует катастрофу частного самолета

Комиссия Госавиаадминистрации расследует авиакатастрофу частного легкомоторного самолета типа Бекас Х-32 в Запорожской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи в среду.

Согласно сообщению, во вторник, 9 июня, около 18:00 возле с. Чубаревка Запорожской области легкомоторный самолет во время полета столкнулся с землей. Полет выполнялся без разрешения. На борту самолета находился один член экипажа. В результате столкновения пилот получил травмы и был доставлен в больницу, где он умер.

Владелец воздушного судна – частное лицо, государственный регистрационный знак и эксплуатант устанавливаются.

На месте аварии работают оперативные группы МВД и прокуратуры Запорожской области. Обстоятельства катастрофы выясняются.

Как отмечают в министерстве, 10 июня по поручению председателя Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА состоялось совещание по вопросам расследования инцидента.

Напомним, 1 июня 2009 года неподалеку от с. Большие Трояны Кировоградской области упал одноместный одномоторный самолет, выполнявший пробный полет над сельхозугодьями. В результате падения пострадал пилот, госпитализированный в Уманскую центральную больницу (Черкасская обл.). Самолет принадлежит частной компании «11 Авиакрыло» из Киева.