Аэропорт "Борисполь" временно закрыли: самолет сошел с полосы

10:35, 22 декабря 2017
Транспорт/Связь
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Инцидент произошел с самолетом белорусской компании.

С полосы сошел самолет белорусской компании / фото ТСН

Продолжение истории читайте здесь: После инцидента с белорусским самолетом аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" сошел с полосы.

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Аэропорт "Борисполь" временно закрыт, сообщает ТСН.uа со ссылкой на очевидцев.

Администрация аэропорта отказалась прокомментировать эту информацию журналистам.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря столичный аэропорт "Киев" в Жулянах переносил часть рейсов в Борисполь из-за сложных погодных условий.

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Теги: #аэропорт Борисполь#самолет сошел с полосы