Аэропорт "Борисполь" временно закрыли: самолет сошел с полосы
10:35, 22 декабря 2017Транспорт/Связь
5535
Инцидент произошел с самолетом белорусской компании.
С полосы сошел самолет белорусской компании / фото ТСН
Продолжение истории читайте здесь: После инцидента с белорусским самолетом аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" сошел с полосы.
Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса образовалась 7-километровая очередь из грузовиков
Аэропорт "Борисполь" временно закрыт, сообщает ТСН.uа со ссылкой на очевидцев.
Администрация аэропорта отказалась прокомментировать эту информацию журналистам.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря столичный аэропорт "Киев" в Жулянах переносил часть рейсов в Борисполь из-за сложных погодных условий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter