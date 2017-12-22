В Одесский порт зашел первый контейнеровоз-пятитысячник (фото)

В Одесский морской торговый порт зашло первое судно-пятитысячник.

Читайте такжеВ порту "Южный" 300-метровое грузовое судно повредило причал (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта, 21 декабря работающее в порту дочернее предприятие «Контейнерный терминал Одесса» (ДП «КТО») немецкой компании HHLA International GmbH приняло первый пятитысячник судоходной линии ZIM Integrated Shipping Services – ZIM HAIFA (вместимость 5047 TEU, длина 294,1 м).

Отмечается, что это самое большое судно линии в Черноморском регионе. Судно ошвартовалось у причала 2-к нового терминала.

Также отмечается, что 13 декабря Кабмин согласовал документацию для дальнейшего строительства волнолома, являющегося частью проекта «Карантинный мол», который порт реализует совместно с ДП «КТО».

Как пояснил первый заместитель начальника администрации порта Александр Зубик, вышеназванный новый терминал, на котором обрабатывается контейнеровоз-пятитысячник, – искусственно созданная территория, которая пока не ограждена от воздействия волн.

«Поэтому так важно, что Кабмин утвердил новый проект достройки волнолома. Заключен договор с подрядчиком, и в середине января будущего года сюда прибудет специализированная техника, а сами работы на волноломе начнутся весной», - отметил Зубик.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Одесский морпорт сократил перевалку грузов на 1,4% – до 25,23 млн тонн.

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.