После инцидента с белорусским самолетом аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме
12:14, 22 декабря 2017Транспорт/Связь
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В пресс-службе "Борисполя" отметили, что аэропорт не закрыт.
С полосы, по словам очевидцев, сошел самолет белорусской компании / фото ТСН
Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь", который, по словам очевидцев, был закрыт в связи с тем, что самолет авиакомпании "Белавиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сейчас работает в штатном режиме.
Самолет белорусской компании остановил работу аэропорта "Борисполь" на 40 минут
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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.
"Аэропорт не закрыт. Работаем в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
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