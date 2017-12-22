Рост цен на бензин: Антимонопольный комитет подозревает ОККО и WOG в сговоре

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий сетей заправочных станций под брендами ОККО и WOG на рынке топлива. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Читайте такжеУкраина с 2018 года перейдет на поставки топлива класса Евро-5 – эксперт

«21 декабря комитетом было начато рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства ООО «ОККО Ритейл» и ООО «ВОГ Ритейл» о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий путем совершения подобных действий на рынках розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельного топлива», - говорится в сообщении.

По информации АМКУ, комитет выявил факты одновременного и однонаправленного установления цен на топливо в этих сетях АЗС.

«В течение 2017 года комитетом было зафиксировано более 10 таких случаев, что может быть обусловлено не только объективными факторами, но и как следствие антиконкурентных согласованных действий», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, за четыре месяца (с августа по ноябрь включительно) средние цены на топливо выросли на 2,8-3,3 грн за литр. На сегодня стоимость бензина А-95 уже превысила 30 грн за литр.

В середине декабря 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что Минэнергоугля совместно с Антимонопольным комитетом создали комиссию, которая проанализирует возможный сговор по поднятию цен компаний, продающих светлые нефтепродукты. По словам министра, на стоимость автомобильного топлива также повлияли рост цены на баррель нефти и падение курса национальной валюты.