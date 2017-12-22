У Крымского моста опять проблемы: оккупанты ошиблись с выбором грунта, это влетит им в копеечку

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту оккупантов столкнулось с проблемой, проект придется корректировать. Одна из причин — проблемы с грунтами.

Это, по предварительным оценкам, потребует выделения еще 2,9 млрд руб. из бюджета, передает "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные источники.

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Отмечается, что в ходе реализации проекта строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для строительства земляного полотна.

Было принято решение не пытаться укрепить грунт, а заменить его на новый.

"2,9 млрд руб. связаны не только с ошибкой в проекте по грунтам, дополнительные средства требуются в связи с изменениями проекта по электрификации, СЦБ, транспортной безопасности и т.д.", - заявил гендиректор компании-подрядчика "Ленпромтранспроект" Ростислав Шкурко.

Генподрядчик "Стройгазмонтаж" заявил, что данное изменение никак не повлияет на сроки ввода моста в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря оккупанты завершили очередной этап строительства Крымского моста - сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского.