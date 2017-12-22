Авиакомпания Bulgaria Air запускает рейсы из Софии в Одессу

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air сегодня открывает регулярные рейсы из Софии в Одессу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Читайте такжеВ Украине создали национальный лоукост SkyUp: откуда и куда будет летать

Отмечается, что с 22 декабря Bulgaria Air начинает регулярные полеты между Софией (Болгария) и Одессой (Украина).

Полеты запланированы дважды в неделю – в пятницу и воскресенье.

Время полета – 1 час 20 минут. Вылет из Софии в 19:05, прибытие в Одессу в 20:30. Вылет из Одессы в 21.20, прилет в Софию в 22:40.

На маршруте будут работать лайнеры бразильского производства Embraer E190.

Инициатива открытия новой воздушной линии принадлежит вице-премьеру Болгарии Валерию Симеонову, который намерен принять участие в первом полете во главе правительственной делегации.

Цель открытия новой линии – обеспечить представителям болгарской диаспоры возможностью быстрого путешествия на историческую родину. Кроме того, в руководстве авиапредприятия надеются на востребованность направления у украинцев, которые смогут быстро добраться до всемирно известных черноморских здравниц Болгарии.

В международном аэропорту "Одесса" УНИАН подтвердили, что рейс из Софии ожидается сегодня вечером.

Справка УНИАН. Bulgaria Air – флагман гражданской авиации Болгарии, ориентированный на выполнение рейсов на короткие и средние дистанции в страны Европы, РФ и государства Ближнего Востока.

Флот авиапредприятия насчитывает 10 самолетов (пять "Эйрбасов", четыре "Эмбраера" и один "Авро" в компоновке "бизнес-джет"). Вместимость указанных машин – от 26 до 140 кресел. Маршрутная сеть включает в себя 26 городов, расположенных в РФ (Москва), Нидерландах, Греции, Ливане, Испании, Украине, Бельгии, ФРГ, Португалии, Италии, Австрии, Израиле, Чехии, Великобритании, Швейцарии, Армении, Франции и на Кипре.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.